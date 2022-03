Tukholman Suomi-seuran puheenjohtaja Seija Sjöstedt ja ystäväpalvelua vapaaehtoisesti vuosia tehnyt Kirsti Nilsson toivovat, että toiminta tavoittaisi myös uusia ystäviä. Palvelun kautta voi löytää ystävän, jonka kanssa keskustella tai käydä vaikka kävelyllä.

– Me emme anna siivous- tai tiskausapua, vaan tarkoitus on toimia kaverina. Tavoitteena on saattaa yhteen ihmiset, joilla voisi olla yhteisiä kiinnostuksen kohteita, Sjöstedt kertoo.