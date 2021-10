Ruotsinsuomalaisten keskusliitto: Suomen kielen tilastointi positiivista

Ruotsinsuomalaisilta järjestöiltä on tullut toivomuksia tilaston keräämisestä, jotta pystyttäisiin seuraamaan suomen kielen tilannetta ja kehitystä. Juuri tämän toivomuksen Isof on ottanut huomioon, kun asiasta ehdotettiin hallitukselle.

-Ruotsinsuomalaisten puolelta ollaaan toivottu tilastoa suomen kielen puhujien määrästä, jotta voidaan suunnitella koulutuksia ja muita toimenpiteitä, sanoo Isofin pääjohtaja Martin Sundin.

Isofin ehdotuksen mukaan tilastollinen tutkimus tehtäisiin yhteistyössä mielipidemittausyrityksen sekä Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan ja Ruotsinsuomalaisten keskusliiton (RSKL:n) kanssa. RSKL:n järjestösihteeri Laura Kovanen sanoo, että liitossa ollaan positiivisia tilastointiehdotukseen.

-Tilastoinnilla pystyttäisiin seuraamaan suomen kielen tilannetta ja kehitystä, varsinkin lasten ja nuorten kielen oppimista. Se voisi myös auttaa suomenkielisen henkilökunnan hankkimista eri työpaikoille.

Euroopan neuvoston neuvoa-antava komitea huomautti vuonna 2017, että tilastoinnin menetelmissä tietosuoja on turvattava. Sen mukaan on myös otettava huomioon jokaisen henkilön oikeus määritellä itse kuuluuko vähemmistöryhmään.

-On tärkeää, että tilastointi tehdään hyvällä tavalla. Tilaston keräämisessä täytyy tietysti ottaa huomioon eettiset näkökohdat ja tutkimuksen on samalla annettava oikea kuva. Tärkeintä on, että lähtökohtana on ruotsinsuomalaisten omat toivomukset tilastoinnista, Isofin pääjohtaja Martin Sundin sanoo.

Isof järjestää lokakuun puolivälissä neuvonpidon eri vähemmistötahojen kanssa. Neuvonpidossa käsitellään tilastointia.