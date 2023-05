Sanna Marin eroaa puolisostaan

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) ja hänen puolisonsa Markus Räikkönen ovat olleet pari jo 19 vuotta, mutta naimisiin he menivät vasta elokuussa 2020. Nyt he ovat yhdessä jättäneet avioerohakemuksen, mutta Marinin mukaan he ovat edelleen parhaita ystäviä. Marinilla ja Räikkösellä on viisivuotias tytär.