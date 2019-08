Seremoniaton hautaus yleistyy – ”Ihmisillä ei ole aikaa siihen”

Lähes 30 vuotta alalla olleelta hautaustoimistoyrittäjältä Jan Hokkaselta tilataan tällainen hautaus ainakin kerran kuussa. Lisäksi asiasta kysellään paljon puhelimitse.

– Yksi syy on se, että omaisilla ei ole oikein aikaa järjestää hautajaisia. Toinen syy on se, että halutaan päästä mahdollisimman vähällä. Nykyisin osataan myös kysyä tätä tapaa, kun ilmiö on yleistynyt, sanoo hautaustoimistoyrittäjä Jan Hokkanen Far & Son -hautaustoimistosta.

Nykyisin lain mukaan vainaja on haudattava kuukauden kuluessa kuolemasta. Seitsemän vuotta sitten voimaan astunut laki tuo monelle omaiselle liian tiukan aikataulun, kertoo Hokkanen:

Seremoniattomissa hautajaisissa on alueellisia eroja. Foto: SVT

– Se vaikuttaa. Ainakin täällä Ruotsissa näyttää siltä, ettei ihmisillä ole oikein aikaa siihen.

Luvuissa ei ole mukana niitä ihmisiä, joilla ei ole omaisia, sillä heille järjestetään kunnan tai kirkon puolesta hautajaisseremonia. Luvuissa ei ole myöskään mukana uskonnottomia hautajaisia, sillä silloinkin on kyseessä hautajaisseremonia.