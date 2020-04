Sisuradio vaikeni – aika ajoi vanhan nimen ohi

– Olemme tehneet kehitystyötä nyt reilun vuoden verran. Meillä on tulossa paljon uusia ohjelmia ja lisäksi on tietysti ollut tämä tavaramerkkityö. Nyt on jännä nähdä, miten uusi nimi kuulu kanavalla ja näkyy nettisivuilla, ohjelmapäällikkö Helena Huhta sanoo.

Sisu-sanalla tunkkainen kaiku?

Nimenvaihdos on osa suomenkielisen kanavan laajempaa uudistusta. Sen toivotaan houkuttelevan etenkin nuorempia sukupolvia. Yksi syy Sisuradio-nimestä luopumiseen on, että radion tekemän kyselyn mukaan sisu-sana koetaan Ruotsissa usein vanhanaikaiseksi.

– Haasteenamme on ollut tavoittaa uudet ruotsinsuomalaiset sukupolvet kielellä, jonka he hallitsevat parhaiten. Monet ruotsinsuomalaiset eivät osaa täydellisesti suomea, mutta ovat silti kinnostuneita kulttuuritaustastaan ja identiteetistään, Sveriges radio Finskan kanavapäällikkö Anne Sseruwagi kertoo.

– Uusi nimi on myös samassa linjassa kuin Ruotsin radion muiden kielivähemmistöjen tuotemerkit kuten esimerkiksi Sameradion ja Radio Romano.

Muutos jakanut mielipiteitä

Tieto Sisuradio-nimen siirtymisestä historiaan tuli julki helmikuun alussa. Ohjelmapäällikkö Helena Huhdan mukaan uutinen herätti yleisössä reaktioita laidasta laitaan.

– Voimakasta palautetta on tullut puolesta ja vastaan. On hyvä, että asia aiheuttaa keskustelua ja nostattaa mielipiteitä, niin pitääkin olla, hän sanoo.

– Nimenvaihdos ei vaikuta kanavan toimintaan. Jatkamme samalla lailla kuin aiemminkin eli yritämme luoda mahdollisimman hyviä sisältöjä ja ohjelmia.

Suomen kielellä pitkä historia

Suomenkielisiä ohjelmia on kuultu Ruotsin radiossa reilut viisikymmentä vuotta. Sisuradio-nimen alla niitä on lähetetty 1990-luvulta alkaen.