Modem-yhtye herättää kiinnostusta Ruotsissa: ”Suomi tekee mielenkiintoisemmaksi”

Tytti Rodon ja Ville Valavuon yhtye Modem esiintyi äskettäin ensimmäistä kertaa ulkomailla – Uppsalassa ja festivaalilla Kalabalik på Tyrolen Alvestassa. Yhtye luo suomenkielistä tanssimusiikkia, ”synapoppia” tai synthpoppia, joka inspiroituu 80-luvusta.

– Innostumme aika paljon brittiläisistä ja euroopplaisista yhtyeistä kuten New Order ja Oppenheimer Analysis, kertoo Roto.

Valavuon mielestä 80-luku oli mielenkiintoista aikaa musiikille.

– Me käytetään paljon syntetisaattoreita. Silloin ne laitteet olivat uusia eikä kukaan tiennyt mitä ne tekee.

Modemin suomenkieliselle tuotannolle on jo löytynyt kiinnostusta Ruotsista ja syksyllä yhtye lähtee soittamaan Saksaan. Valavuo luulee, että esityskieli, jota kuuntelija ei ymmärrä, voi olla kiehtova lisä bändille.

– Suomen kieli on aika uniikki ja uskon, että sille on kiinnostusta just sen outouuden vuoksi, arvioi Roto. Aikaisemmissa ja muissa mussiikiprojekteissaan hän on kirjoittanut ja laulannut enimmäkseen englanniksi.

Ruotsin lavat auenneet suomalaisille yhtyeille

Sekä Roto, että Valavuo ovat esiintyeet Ruotissa ja muualla muiden yhtyeiden jäseninä. Valavuo muistelee, että vielä kymmenen vuotta sitten suomalaisille yhtyeille oli haastavaa päästä soittamaan Ruotsissa.

– Yleensä mentiin Ruotsin kautta Tanskaan ja Saksaan.

Tilanne on nykyään toinen. Valavuon mielestä Ruotsi on nykyään suomalaisille esiintyjille yhtää avoin kuin mikä Keski-Euroopan maa tahansa.

– En tiedä mistä se johtuu. Ehkä sukupolven vaihdosta järjestäjien kohdalla, hän pohtii.

Rodon ja Valavuon uutena yhteisenä projekttina Modem on vasta valmistelemassa ensimmäistä levyään. Siksi kutsu festivaalille Alvestasta tuli yllätyksenä, kertoo Roto.

– Aiemmat esiintymiseni Ruotsissa toisissa bändeissä ovat olleet hyvin hauskoja ja ruotsalainen yleisö on jotenkin oikein vastaanottavaa ja lämmintä myös vähemmän tunnetuille artisteille. Toivottavasti pääsemme soittamaan lisää Ruotsissakin.