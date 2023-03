Suomen Nato-jäsenyys shampanjaa vaille valmis

Videolla Suomen Tukholman suurlähettiläs Maimo Henrikson arvioi, että Suomi on Nato-jäsen muutaman viikon sisällä ja Ruotsikin pian. Foto: Thomas Svenson, SVT

Suomen suurlähettiläs Maimo Henriksson on ollut tärkeä lenkki Suomen ja Ruotsin pyrkiessä yhtämatkaa Natoon. Hänen virka-asuntonsa Tukholman keskustassa on toiminut yhteyskeskuksena maiden välillä ja kokouksia ollut on yli kaksisataa.