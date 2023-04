Suomen suurlähetystö: Moni ei tiedä olevansa Suomen kansalainen

Lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden jos lapsen äiti on Suomen kansalainen, sanoo konsuli Kirsi Olakivi-Miftari. Foto: Thomas Hallstan, SVT

Suomen Tukholman suurlähetystö on viime aikoina vastaanottanut useita kysymyksiä Ruotsissa syntyneiltä siitä, ovatko he Suomen kansalaisia vai ei. Jos toinen vanhemmista on Suomen kansalainen voi olla, että kansalaisuuden perii automaattisesi, mutta näin ei aina ole.