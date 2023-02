Lauluyhtye Tuuletar menestyy maailmalla – suomen kielellä

Tuuletar on on a capella -yhtye, joka on viime aikoina esiintynyt suurilla festarilavoilla ympäri maailmaa. Yhtyeen kappaleita voi kuulla Game of Thrones -menestyssarjan mainostrailerissa sekä kansainvälisissä sarjoissa Wentworth, The Rain sekä Monarca.

– Me päätettiin pitää kiinni siitä, että suomen kieli on se juttu, mitä me halutaan tutkia, kertoo Venla Ilona Blom, joka on yksi yhtyeen neljästä laulajasta. Blom on myös Suomen ainoa naispuolinen ammattibeatboxaaja.

Videolla Tuuletar kertoo, miten suomen kielellä esiintyvä yhtye on saavuttanut kansainvälistä menestystä.