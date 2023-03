Veroilmoituksen teko hankaloituu Suomesta eläkettä saaville

Ruotsin veroviraston Omille sivuille kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Eläkeläiset, joilla ei ole pankkitunnuksia, voivat ottaa yhteyttä verovirastoon ja saada tiedot kirjeitse kotiin. Tiedot suomalaisesta eläkkeestä saa tietysti myös eläkkeen maksajalta Suomesta.

Uusi verkkopalvelu auttaa

– Kaikkien veroilmoitukseen täytettävien summien on oltava Ruotsin kruunuissa. Nettisivuilllamme on uusi verkkopalvelu, jossa eurot saa muutettua kruunuiksi, kertoo ohjelmakoordinaattori Jan Janowski Ruotsin verovirastosta.

Kynä ja paperi -metodi toimii vielä

Viime vuonna yli 90 prosenttia veroilmoituksista tehtiin digitaalisessa muodossa, mutta paperi ja kynä on edelleen hyväksytty tapa ilmoittaa verotettavat tulonsa.

Suomesta saadun eläketulon voi kirjoittaa ”övriga upplysningar”-ruutuun, joka on veroilmoituksen lopussa. Ruotsin kruunuiksi muunnetun summan lisäksi on ilmoitettava eläkkeen maksaja ja mahdolliset verot, joita eläkkeestä on maksettu Suomeen.

Apua saatavilla myös suomeksi

Jos veroilmoituksen täytössä tulee ongelmia, apua on saatavissa puhelimitse.

– Kun soittaa ”Skatteupplysning”-numeroomme, voi pyytää palvelua myös suomeksi, Janowski sanoo.

Epäilyttävä tekstiviesti tai sähköposti? Poista se!

Janowski korostaa, että Ruotsin verovirasto ei kysele tietoja tekstiviesteillä tai sähköpostitse, vaan kommunikoi digitaalisen postilaatikon (kuten Kivran) kautta tai jos sellaista ei ole, kirjeitse.

– Älä avaa mitään liitteitä, jos saat tekstiviestin tai sähköpostin, jonka lähettäjänä näyttää olevan Skatteverket. Sellaiset viestit on paras poistaa, eikä missään nimessä täyttää niihin mitään tietoja, jos sellaisia kysellään.

Samaa varovaisuutta on syytä noudattaa, jos joku soittaa veroasioissa.

– Voi aina pyytää saada kysymyksen postitse kotiin. Ei ole mitään velvollisuutta vastata verokysymyksiin puhelimitse, Janowski toteaa.