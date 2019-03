Suomikodin palkanmaksussa ongelmia

Uutisten saamien tietojen mukaan hoitokodin työntekijät ovat nyt huolissaan työoloista. Viimeisin vakinaisessa työsuhteessa ollut sairaanhoitaja irtisanoutui vastikään. Työntekijöitä on kielletty antamasta haastattelua Uutisille.

Suomikodin entinen työntekijä Anne Andersson työskenteli Suomikodissa vielä viime vuoteen asti. Hänen mukaansa nykyiset työntekijät eivät ole saaneet ajallaan palkkoja tai niissä on ollut epäselvyyksiä.

– Itsekin odotan vielä veroselvitystä omalta työajaltani, jotta näkisin, onko siinä epäselvyyksiä, mutta en ole vielä sitä saanut.

Suomikodin johtokunnan puheenjohtaja Jarmo Kovanen myöntää, että palkoissa on ollut epäselvyyksiä.

– Nämä ovat olleet inhimillisiä erheitä. Palkkoja ei ole kuitenkaan maksettu myöhässä.

Ongelmat tiedossa kesästä lähtien

Ammattiliitto Kommunalin valtuutetun Kristina Sjöqvistin mukaan palkanmaksuongelmat ovat olleet tiedossa jo viime kesästä asti.

– Työnantajan kesällä tekemien organisaatiomuutosten jälkeen juuri palkanmaksussa on ollut ongelmia. Vasta syksyllä saimme tietää, että ongelmat jatkuvat.

Uutisten tietojen mukaan Suomikodin henkilökunta ei ole ollut mukana uuden organisaation suunnittelussa eikä sen toteutuksessa. Uutisille kerrottin myös, että työntekijät ovat huolissaan perushoidon tasosta, pitkäjänteisen hoitosuunnitelman ontuessa. Jarmo Kovasen mukaan henkilökuntaa on kuitenkin kuultu.

– Koko henkilökunta on mukana ja heitä kuunnellaan uutta organisaatiomuotoa hakiessa.

Onko tullut tietoonne, että henkilökunta ei voi hyvin?

– On tullut tietoomme, että kaikki eivät voi hyvin ja jotkut ovat jopa jättäneet Suomikodin.

Miksi henkilökuntaa kiellettiin antamasta haastattelua?

– Tästä en tiedä mitään.

Suomikoti on Etelä-Tukholmassa sijaitseva, suomenkielisille vanhuksille vakinaiseen asumiseen tarkoitettu yksityinen hoitokoti, jossa on 53 asuntoa. Sairaskotipaikkoja on 17 ja dementiapaikkoja 36.