Det går bra nu för barnlitteraturen

Denna vecka samlas specialister inom barn- och ungdomslitteratur i Stockholm på en internationell forskarkongress: Congress of the International Research Society for Children’s Literature.

En av de finska deltagarna är docent Mia Österlund från Åbo Akademi. Hon har arbetat intensivt med kongressens förberedelser och berättar för Uutiset att hon ser fram emot flera inspirerande dagar med internationella kollegor, och att lära sig nytt på de många olika seminarium och möten som ordnas under huvudtemat “Silence and Silencing in Children’s Literature”.

2018 var ett starkt år för finsk barnlitteratur

Av de nästan 600 nya finska titlar år 2018 var ca hälften skrivna i Finland, alltså ej översatta från ett annat språk. Det är en rekordhög nivå för andra året i rad.

Temamässigt var 2018 de starka flickornas år i Finland, med modiga hjältinnor i böcker med titlar som Matilda pelastaa maailman (Matilda räddar världen).

– Starka tjejer, men ändå känsliga, summerar Österlund.

När hon beskriver trenden i Finland betonar hon hur även historiska personer som Minna Canth, med jubileumsåret, stärker fenomenet.

Mumintrollen bleknar inte

Under den internationella kongressen kan man även skymta klassiker i korridorerna – till exempel ett mumintroll från Finland! Vad är trollens hemlighet, varför är de alltid så populära?

– Det är nog därför att de är tidlösa, och böckerna har teman som alltid berör, funderar försäljningschef Alexander Kråkström från Förlaget.

Enligt Kråkström finns det en stor efterfrågan på barnböcker i Sverige.

– Just nu ser det riktigt bra ut. Om man jämför 2018 med året innan, ökade hela barnboksmarknaden, alltså både barn- och ungdomsböcker, med elva procent.

Kråkström gissar att efterfrågan på nya böcker inte sinar, och att det dyker upp allt fler nya titlar som får trängas i hyllorna i bokhandeln.