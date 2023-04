Memman väcker minnen – “Mitt finska arv kräver att jag äter det en gång om året”

– Jag vet inte ens om vad jag tycker om memma, det är så mastigt, men en gång om året försöker jag äta det, säger Felix Rehnberg.



Felix har, som många med finländsk bakgrund, en speciell relation till memman – denna råg- och maltpudding som inte ska förväxlas med kladdkaka trots vissa likheter i utseendet.

– Dels är det mitt finska arv som kräver att jag äter det, vi åt det med mamma när jag var liten, och dels är det ett så skönt ord – mämmi.

Memmapriserna har gått upp 25-35 %

Uutiset har varit i kontakt med några leverantörer som importerar memma till Sverige. Enligt dem har memmapriset ökat med 25% eller till och med 35% sedan påsken 2022.

Som skäl anger leverantörerna dels kronans svaga kurs gentemot euron och dels inflationen och de höga el- och drivmedelspriserna.

“Väldigt dyrt – 40 kronor per ask är ok”

De flesta memmakonsumenter som Uutiset möter i Tumba i Botkyrka menar att de inte är så priskänsliga vad gäller just memma, då de bara äter det kring påsk.

– I Finland kostar memman ca hälften av vad vi får betala här i Sverige, men i de här tiderna av skyhöga matpriser är det inte precis memman som sänker oss, säger Malla Puolitaival.



Ursula Sundmark håller dock inte med.

– Att betala nästan 70 kronor per ask tycker jag är väl dyrt. Kring 40 kronor tycker jag är ok, där går min gräns, säger hon.

– Men memma måste jag ha till påsk, annars blir det ingen påsk, lägger hon till.



I videon ovan berättar några sverigefinländare om vad som får dem att köpa memma till påsk.