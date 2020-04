Se hur Anita löser läxläsningen med barnbarnen

– Vi är pensionerade sedan tre år tillbaka och har socialt distanserat oss på grund av coronaviruset, säger finlandssvenska Anita Bremer-Jansson och Kim Jansson.



För att hjälpa sin sons familj som jobbar hemifrån, ringer de upp barnbarnen på videolänk för att stötta dem med läxläsningen.



– Vi ringer upp ett videosamtal och så hjälper vi dem med till exempel uppgifter i språk och matematik, säger Anita.



– Jag hjälper den yngre pojken som går i andra klass. När vi är klara med läxorna läser han högt till mig ur en bok han själv har fått välja, berättar Kim.



