Toiset pakenevat metsäpaloja, toiset saapuvat Rodokselle edullisella äkkilähdöllä

Tähän mennessä Rodoksen saarella on evakuoitu yhteensä noin 30 000 ihmistä, joista kreikkalaismedian mukaan ainakin 4 000 on turisteja. Tulipalot keskittyvät saaren etelä- ja itäosiin, ja yhteensä noin 300 ruotsalaisturistia on evakuoitu saaren pohjoisosien hotelleihin. Samaan aikaan lisää turisteja lentää samaiselle Pohjois-Rodoksen alueelle lomailemaan. Matkanjärjestäjistä ainoastaan TUI on peruuttanut kaikki Rodokselle menevät matkat.

Suomalaisia on tähän mennessä evakuoitu saaren tulipaloalueilta parisen sataa. Tästä huolimatta suomalaiset tarttuvat Rodokselle suuntautuviin äkkilähtöihin.

Myös Korfun pohjoisosassa on syttynyt metsäpaloja. Tähän mennessä alueelta on evakuoitu 2 500 ihmistä. Apollo ja Tui ilmoittavat SVT:lle heidän asiakkaidensa olevan palolta suojassa.

Katso videolta evakuoidun ruotsalaisturistin tunnelmat sekä Rodokselle matkaavien suomalaisturistien ajatuksia Helsinki-Vantaalla.