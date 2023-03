Yli puolet on lopettanut työt – suomenkielinen BUP-vastaanotto etsii työntekijöitä

Helmikuusta lähtien Tukholman BUP-vastaanoton suomenkieliselle osastolle on etsitty kokoaikaista psykologia ja tuntipalkkaista lääkäriä. Aiemmin osastolla on ollut kolme suomenkielistä työntekijää, mutta heistä on jäljellä enää vain yksi.

Tukholman alueen lasten- ja nuorten psykiatrinen vastaanotto on ollut toiminnassa yli 30 vuotta. Vastaanotto palvelee alueen suomenkielisiä alle 18-vuotiaita. Vuodesta 2006 vuoteen 2022 noin 70–110 potilasta on saanut hoitoa BUP Tukholman suomenkielisellä osastolla.