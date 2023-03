Tutkija: Irma Lehtosalo – raikas tuulahdus mediakentässä

Göteborgin yliopiston mediatutkija Maarit Jaakkola sanoo Irman hahmon olevan raikas tuulahdus mediakentässä, sillä vain harvoin annetaan vanhemman naisen olla valokeilassa. Irma ei välitä sosiaalisista normeista, eikä häpeä taustaansa, mikä niin ikään on uutta ruotsinsuomalaisesta näkökulmasta katsottuna.

Osa ruotsinsuomalaisista on toivonut monipuolisempaa kuvaa vähemmistöstään, ja sitä että mediassa näkyisi enemmän heitä, joille alkoholi ei ole ollut ongelma. Maarit Jaakkolan mukaan henkilöön tarvitaan säröjä, jotta se saa ihmiset kiinnostumaan. Irma Lehtosalon rankka tausta ja siitä selviytyminen on tarina, joka myy:

– Monestihan mediassa esitetään näitä voittajatarinoita, ja jos kyseessä on joku tragedia, niin se tragedia on jo ohi, siitä on päästy irti. Eli siinä mielessä myös tämä on hyvin typpiliinen tarina, mitä mediassa nostetaan esiin, Maarit Jaakkola sanoo.

Vähemmistöön liittyvistä stereotypioista voi ammentaa vähemmistölle positiivisella tavalla, mediatutkija Maarit Jaakkola muistuttaa:

– Aina ei naureta sille vähemmistöryhmälle josta tehdään huumoria, vaan ikäänkuin nauretaan sille strerotypialle, mikä on enemmistön keskuudessa. Se huumori ja nauraminen ei kohdistu vähemmistöön itseensä vaan oikeestaan enemmistöön.

Katso videolta mediatutkija Maarit Jaakkolan analyysi Irma Lehtosalon mediapersoonasta ja sen merkityksesta ruotsinsuomalaisten kuvaan mediassa.