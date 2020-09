Työelämätutkija: Palautuminen on tärkeää myös etätöissä

Pandemia on vauhdittanut digiloikkaa ja etätöihin siirtymistä, mutta mukana on tullut myös uusia haasteita, kun työn ja kodin raja hämärtyy. Palautuminen ja työn rytmitys on tärkeää myös etätöissä, muistuttaa työelämää ja terveyttä tutkiva professori Susanna Toivanen Mälardalenin korkeakoulusta.