Ulf Kristersson: Rikollisjengit eivät luovu vallastaan suosiolla

Kristersson arvioi, että hänen hallituksensa saa käsiinsä monissa ongelmissa pyristelevän Ruotsin. Käynnissä on monta kriisiä. Yksi polttavimmista on jengirikollisuus. Se juuriminen on vaikea tehtävä, sillä rikollisjärjestöt eivät suosiolla luovu vallastaan ja laittomista tulonlähteistään.

Kenelle vähemmistöasiat?

Uuteen hallitukseen nimitettiin 24 ministeriä, joista kusi kristillisdemokraattia, viisi liberaalia ja loput pääministeripuolueen jäseniä eli moderaatteja.

Se, kenen ministerin vastuulle Ruotsin kansalliset vähemmistöt kuuluvat, ei ole vielä selvillä. Useamman edellisen hallituksen aikana vähemmistöasiat ovat kuuluneet kulttuuriministerille.