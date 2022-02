Uusi mobiilisovellus ruotsinsuomalaisten historiasta

Sovelluksen kautta pääsee tutustumaan esim. Utön Finngruvan rautakaivokseen 1600-luvulta, sotalasten historiaan ja viime aikojen työsiirtolaisten elämänvaiheisiin.

– Ruotsinsuomalaisten historia on tärkeä osa yhteistä kulttuuriperintöämme ja haluamme tuoda sen näkyviin, sanoo Daniel Sahlén, arkeologi Tukholman lääninmuseosta.

Ruotsinsuomalaisia kertomuksia on osa museon Upptäck historien -sarjaa. Kyseessä on museon ensimmäinen sovellus, joka on kuunneltavissa ja luettavissa myös suomeksi.

Katso videolta kuinka projektinvetäjä Daniel Sahlén suunnistaa Huddingen hautausmaalla yhdessä Huddingen kunnan kehityspäällikkö Marjaana Lehmonen Nilssonin kanssa.