SVT:n kysely: Kisa hallitusvaihtoehtojen välillä hyvin tiukka, ruotsidemokraatit nousi moderaattien edelle

Iltakahdeksalta julkaistun SVT Valu -kyselyn perusteella S, MP, V ja C saisivat 49,8 prosenttia sekä M, KD, L ja SD 49,2 prosenttia äänistä.

Anderssonin hallitusvaihtoehto saisi 176 paikkaa eli niukan enemmistön. Kristerssonin hallitusvaihto puolestaan saisi 173 paikkaa.

Erot hallitusvaihtoehtojen välillä ovat kuitenkin pienet.

Kokoomus putosi kolmanneksi

Sosiaalidemokraatit on ovensuukyselyn perusteella suurin puolue (29,3 %). Toisena on kyselyn mukaan ruotsidemokraatit (20,5 %) ja kolmantena maltillinen kokoomus eli moderaatit (18,8 %).

SVT:n ovensuukyselyn (SVT Valu) tulokset julkaistiin noin kello 20. Tarkemmat vaalitulokset löytyvät illan aikana SVT Nyheterin vaalitulospalvelusta.

Antaa suuntaa tuloksesta

Ovensuukysely antaa suuntaa siitä, miltä vaalitulos näyttää, mutta se ei anna lopullista vastausta kannatusluvuista. Esimerkiksi vuonna 2018 mittaus yliarvioi ruotsidemokraattien kannatusta ja aliarvioi sosiaalidemokraattien ja moderaattien kannatusta.

SVT:n Valu-ovensuukyselyyn on saanut vastata nimettömästi yli 11 000 äänestäjää. Puoluekannan lisäksi äänestäjiltä on kysytty muun muassa sitä, mitkä asiakysymykset ovat heille tärkeitä vaaleissa sekä mille puoluejohtajille he antavat tukensa.