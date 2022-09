Vaalitulos yhä auki – hallitusvaihtoehdot äärimmäisen tasoissa

Sosiaalidemokraatit on alustavien tulosten mukaan suurin puolue valtiopäivävaaleissa, kun 95 prosenttia äänistä on laskettu. Puolue on saamassa 30,5 prosenttia äänistä.

Ruotsidemokraatit on nousemassa toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja saamassa 20,6 prosenttia äänistä ja Moderaatit on putoamassa kolmanneksi 19,1 prosentin äänisaaliilla, ilmenee vaaliviranomaisen luvuista.

Keskustapuolue on alustavien lukujen mukaan saamassa 6,7 prosenttia äänistä. Vasemmistopuolue on saamassa 6,6 prosenttia, kristillisdemokraatit 5,4 ja ympäristöpuolue 5,0 prosenttia.

Liberaalit olisivat pääsemässä valtiopäiväkynnyksen yli 4,6 prosentilla. Muut puolueet saavat alustavien laskelmien mukaan 1,5 prosenttia äänistä.

Alustavan tuloksen perusteella M, SD, KD ja L saisivat 175 paikkaa ja S, V, MP ja C näyttäisivät keräävän 174 paikkaa valtiopäiville.