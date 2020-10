Vähemmistökielipalkinto Lina Puraselle: ”Tämä antaa voimaa jatkaa”

Vähemmistökielipalkinnon perusteluissa nostetaan Purasen ansioita ruotsinsuomalaisten aiheiden parissa sekä kulttuurituottajana että journalistina.

– Olen kiitollinen palkinnosta ja tunnen, että se antaa voimaa jatkaa. Tämä on sekä minulle että henkilöille, joiden kanssa olen tehnyt työtä, koska yhtäkään projektia en ole tehnyt yksin, Puranen sanoo palkinnosta.

Lina Puranen on ollut mukana starttaamassa kulttuuriprojekteja, kuten Mokoma, Finskt Disco sekä kaksikielinen lastenkulttuuriprojekti Mukulat. Hän on myös toimittanut ohjelmia, joissa on huomioitu ruotsinsuomalainen vähemmistö eri näkökulmista.

Valtuuskunta kiittelee myös sitä, että Purasen tuotannossa on valotettu ruotsinsuomalaisuutta useiden sukupolvien perspektiivistä.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto jaetaan pitkään vähemmistön asioiden puolesta työtä tehneen Markku Peuran muistoksi.