Vähemmistökielipalkinto Suomen instituutin johtajalle Anders Erikssonille

Rajat ylittävä ajattelutapa myös kulttuurin ja kielten osalta on Andersille luonteenomaista. Anders on työtavoillaan onnistunut tuomaan suomalaista kulttuuria näkyvämmäksi ja osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa, toteaa Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta joka myöntää palkinnon.

Anders Eriksson työskenteli useamman vuoden ajan Suomessa Ruotsin radion kirjeenvaihtajana. Hän toimi sen jälkeen lehdistö- ja kulttuurineuvoksena Ruotsin suurlähetystössä Suomessa. Viimeiset kymmenen vuotta hän on johtanut Suomen instituuttia Tukholmassa.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta toteaa, että Anders Erikssonin työ Ruotsissa ja yhteistyö Suomen kanssa on tuottanut suurta iloa monille ruotsinsuomalaisille ja Suomen instituutti on kehittynyt yhä enemmän instituutiksi, jonka työalueena on koko Ruotsi.

Vähemmistökielipalkinto Markku Peuran muistoksi on jaettu vuodesta 2014 lähtien.