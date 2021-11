Vähemmistötutkimus uhattuna Uppsalan yliopiston Hugo Valentin -keskuksessa

Hugo Valentin -keskuksessa on tutkittu vähemmistöjä ja etnisyyttä 80-luvulta lähtien. Aluksi keskus oli itsenäinen yksikkö, mutta vuonna 2016 se siirrettiin historiallisfilosofisen tiedekunnan alaisuuteen. Nyt tiedekuntaneuvosto esittää vähemmistötutkimukseen myönnettyjen kahden miljoonan kruunun sijoittamista muuhun tutkimukseen.

Uppsalan yliopiston emeritaprofessori Leena Hussin mukaan vähemmistötutkimuksen lakkauttaminen merkitsisi sitä, että Ruotsissa ei enää tutkittaisi oman maan vähemmistöjen historiaa osana historiantutkimusta. Hugo Valentin -keskus on myös edelleen ainoa paikka, missä tutkitaan kaikkia Ruotsin viittä kansallista vähemmistöä. Holokakausti- ja kansanmurhatutkimus koskee enemmän muita maita.

Kysymys vain rahasta

Professori Erik Lindberg on historiallisfilosofisen tiedekunnan dekaani ja siten vastuussa tiedekunnan johtamisesta ja määrärahojen jakamisesta. Hänen mukaansa vähemmistötutkimus on ollut strateginen satsaus ja strategisten satsausten on määrä olla määräaikaisia. Hän korostaa myös sitä, että vähemmistötutkimuksella ei ole opettajaa eikä siitä järjestetä kursseja Hugo Valentin -keskuksessa.

Opettajan palkkaaminen edellyttäisi sitä, että vähemmistötutkimukseen nykyisin myönnettävää kahden miljoonan kruunun vuosittaista määrärahaa pitäisi nostaa 3,5:een miljoonaan. Jos sellainen summa saataisiin ulkopuolisena rahoituksena, vähemmistötutkimus voisi professori Lindbergin mukaan mielellään pysyä Hugo Valentin -keskuksen ja historiallisfilosofisen tiedekunnan suojissa.

Leena Huss taas muistuttaa, että kaikki keskuksen nykyiset vähemmistötutkijat, yhtä lukuunottamatta, rahoittavat tutkimuksensa yliopiston ulkopuolelta saamallaan tuella. Yhden tutkijan määräraha tulee kielitieteelliseltä tiedekunnalta.

Holokausti- ja kansanmurhatutkimusta lakkautus ei uhkaa, sillä se saa vuosittain 4,6 miljoonaa kruunua hallituksen päätöksellä, eikä ole näin riippuvainen yliopiston määrärahoista. Päätös rahoituksesta tehtiin lisäksi jo Göran Perssonin pääministerikaudella.

Useat ruotsalaiset ja kansainväliset tutkijat ovat vedonneet Hugo Valentin -keskuksen vähemmistötutkimuksen jatkamisen puolesta.

Tiiedekuntaneuvoston esitystä pidetään lyhytnäköisenä ja huonosti ajoitettuna. Antisemitismi ja antiziganismi lisääntyvät, ja muun muassa saamelaiset joutuvat eriasteisen uhkailun ja häirinnän kohteeksi.

Jos päätös määrärahojen eväämisestä tehdään, se tehdään lisäksi samana vuonna, kun tulee kuluneeksi 100 vuotta Uppsalan rotubiologisen instituutin perustamisesta

– Kyllähän rotubiologisessa instituutissa tutkittiin myös muita Ruotsissa asuvia, mutta juuri nämä viisi ryhmää todettiin sitten alempiarvoisiksi roduiksi ja siksi tämä on itse asiassa aika vakava asia, emeritaprofessori Leena Huss toteaa.

Professori Erik Lindberg myöntää, että ajoitus herättää ajatuksia:

– Ymmärrän sen näkökannan, mutta tällä hetkellä meillä ei ole vakituista opettajaa, joka tutkii kansallisia vähemmistöjä, joten tämän strategisen satsauksen lopettaminen ei ole liian mutkikasta.