”Vapaakoulu ei ole mikään rahasampo”

Vapaakoulujen talous ja mahdolliset voitot ovat jälleen nousseet esille hallituksen esitettyä muun muassa verorahoilla ylläpidettyjen koulujen voittojen rajoittamista.

Osakeyhtiömuotoisina toimivien Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun ja Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun tahoilta kuitenkin vakuutetaan, että mikään rahasampo koulun pyörittäminen ei ole:

– Olemme voittoa tuottamaton osakeyhtiö. Kaikki ylimääräiset varat käytetään koulumme kehitykseen ja oppilaiden hyväksi, Tukholman ruotsinsuomalaista koulua luotsaavan osakeyhtiön puheenjohtaja Kirsti Jolma kertoo.

”Talous tasapainossa”

Botkyrkan ruotsinsuomalainen koulu on henkilökunnan omistama, ja on ollut sitä perustamisesta eli vuodesta 1996 lähtien. Kistan, Upplands Väsbyn ja Eskilstunan koulujen takana on säätiö.

Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun päämiehenä toimii osakeyhtiö, ja koululla on lisäksi oma säätiö.

– Meillä on hyvä ja tasapainoinen talous, mikä on välttämätöntä näin isolle koululle. Kirsti Jolma sanoo.

Osa kouluista lakkautettu

Surullisin tapaus ruotsinsuomalaisten vapaakoulujen historiassa on lähes neljä vuotta sitten konkurssiin haettu Örebron kielikoulu. Koulu ehti toimia kolmisenkymmentä vuotta, mutta joutui taloudellisiin vaikeuksiin maksamattomien koulurahojen takia.

Kun koulu lopulta voitti vuosikausia kestäneen oikeusjutun kuntaa vastaan, oli jo liian myöhäistä

Göteborgissa kouluasioiden tarkastusvirasto sulki koulun vuosi sitten tammikuussa siellä ilmenneiden puutteiden takia.