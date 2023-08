Vasas flora och faunan uusi albumi kätkee negatiivisia tunteita arjen huumoriin

Yhtye perustettiin 2012, jolloin siihen kuuluivat vaasalaiset Mattias Björkas ja Iiris Viljanen. Vuodesta 2015 yhtyeeseen kuuluvat Björkasin lisäksi Tina Kärkkäinen ja Daniel Ventus.

Suuri inspiraationlähde, suomalainen Leevi and the Leavings -yhtye näkyy Vasas flora och faunan biiseissä. Yhtye on kääntänyt ruotsiksi Leevi and the Leavingsin hitin Laura Jenna Ellinoora Alexandra Camilla. Yhtyeeltä löytyy myös oma biisi, Leevi & the Leavings.

Vasas flora och fauna on julkaissut myös albumin saksaksi. Strandgut (2018) koostuu yhtyeen kahden ensimmäisen albumin materiaalista saksaksi käännettynä.

Katso videolta lauluntekijä Mattias Björkasin ajatuksia uudesta albumista ja yhtyettä leimaavasta vakavasta huumorista.