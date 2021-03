Vilhuinen-kirjallisuuspalkinto Maarit Turtiaiselle

Palkintoraadin mukaan Maarit Turtiaisen romaani Marttinansaari on ”vahva ja koskettava teos sodan perinnöstä ja sanomattomien sanojen varjosta.”

– Monisäikeinen Marttinansaari sijoittuu eri aikakausiin, eri henkilöiden näkökulmasta herkästi ja koskettavasti kerrottuna. Henkilögalleria on tarkasti valittu ja kokonaisuudessaan romaani on rakennettu huolella ja taitavasti. Turtiaisen kieli on rikasta ja siivittää kertomusta saumattomasti niin ajallisten kuin maantieteellisten välimatkojen yli, perusteluissa kerrotaan.

Kuka oli Kaisa Vilhuinen?

Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys RSKY on vuodesta 2005 lähtien myöntänyt Kaisa Vilhuinen -palkinnon joka toinen vuosi suomeksi kirjoittavalle ruotsinsuomalaiselle. Tämän vuoden voittajan valitsi raati, johon kuuluivat Seppo Poutanen, Tiina Pukkila Sarilidou ja Aulis Vuopionperä.

Palkinto on nimetty 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa eläneen Kaisa Vilhuisen mukaan. Vilhuinen oli Värmlannin metsäsuomalainen ja yksi Ruotsin viimeisistä runolaulajista.

Palkinnonjakotilaisuus on suunniteltu pidettäväksi Eskilstunassa syyskuun alkupuolella.