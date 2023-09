Vain yksi esikoululuokkalainen haki suomen äidinkielenopetusta Göteborgissa

Göteborgin peruskouluhallinnon osastonjohtaja Anders Andrénin mukaan, vähäinen kiinnostus äidinkielenopetukseen voi johtua siitä että toiminta on uutta ja että sitä järjestetään tänä syksynä vasta ensimmäistä kertaa.

– Olemme tiedottaneet äidinkielenopetuksesta ihan samalla tavalla kuin kaupungin muita kouluasiota, kertoo Andrén.

Pitkään jatkunut vääntö

Laura Joensuu on yksi vanhemmista joka on ollut aktiivinen ruotsinsuomalaisen vähemmistön hankkeessa saada suomen kielen äidinkielen opetus esikoululuokkalaisille Göteborgissa. Joensuu ei hakenut suomen kielen äidinkielenopetusta koska hänen lapsensa käy Skogomen koulua, joka on yksi Göteborgin kouluista jossa tarjotaan kaksikielistä opetusta. Hän kuitenkin uskoo että vuosia kestänyt taistelu esikoululuokkalaisten suomen kielen opetuksesta on saannut seurauksia.

– Suurin ongelma on ollut että koko ajan tulee ristiriitaista tietoa äidinkielenopetuksesta, Joensuu sanoo.