Nykomlingen kryssade sig förbi topptrion – ser ut att leda Falkenberg

Totalt 24,2 procent, eller 1 396 stycken, av de centerpartistiska väljarna kryssade Anneli Andelén (C) i kommunvalet. Näst bäst var listans etta, Per Johansson (C), som fick 595 röster eller 10,3 procent.

– Det innebär att väljarna i Falkenbergs kommun tycker att Anneli Andelén ska bli nytt kommunråd, säger kretsordförande Anette Ivarsson (C).

Kommer hon bli det?

– Absolut. På vår nomineringsstämma beslutade vi att kryssen skulle få avgöra vem det blir. Medlemmar och väljare ska ha en chans att tycka till vem som ska bli kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, säger Anette Ivarsson.

Är ni så säkra på styret i Falkenberg och att hon kommer få den posten?

– Jag ser ingenting annat. Väljarna har sagt sitt, säger Anette Ivarsson.

Under kvällen har partiet en sammankomst för att gratulera Anneli Andelén till den nya positionen.