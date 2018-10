Nytt styre i Sunne

Den valtekniska samverkan som Sunnes socialdemokrater och centerpartister nu ingår presenterades under en presskonferens i Sunnes kommunhus under måndagsförmiddagen. Den sittande kommunstyrelseordföranden, Gunilla Ingemyr (C) tryckte på det faktum att de båda partierna tillsammans har 21 av totalt 41 mandat i kommunfullmäktige.

– Vi ska leverera politisk stabilitet och föra Sunne framåt. Vi har haft en bra dialog och känner att vi tillsammans har de bästa möjligheterna att föra saker och ting framåt, sade hon när presskonferensen inleddes.

Socialdemokraternas ordförande Tobias Eriksson (S) deltog också i presskonferensen.

– Vi har en samsyn om att det här är en bra lösning för att få politisk stabilitet och för de utmaningar som vi har framför oss i Sunne, säger han.