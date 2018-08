Svårt att få namn på vallistorna i Hjo

Jag tror att många fler idag än någonsin tidigare faktiskt tänker att de skulle vilja engagera sig, men det finns en rädsla och en medvetenhet om risker och utsatthet som leder till att man inte tycker det är värt risken. Då syftar jag på att man kommer att bli en offentlig person som vem som helst kan bakgrundskolla och följa upp, dygnet runt. Allt man gör och säger kommer att granskas och bedömmas under lång tid framöver, av alla möjliga och "omöjliga" sidor. Risken för hot och näthat har ökat. Man tänker att om man ger sig in i det där så kan man säga godnatt till ett privat liv och en privat sfär, och istället räkna med hemlig adress och livvaktsbevakning för resten av livet. Bara de med tillräckligt stort mod, eller ego, orkar ge sig in det.