33 000 dör till följd av antibiotika-resistens i Europa – varje år

Det är bekymmersamma tongångar i de slutsatser om antibiotika-resistenta bakterier som dras i studien, gjord av Europeiska centret för prevention och kontroll av sjukdomar (ECDC). Studien presenteras nu i vetenskapstidskriften The Lancet*.

Författarna skriver i ett pressmeddelande att problemet med infektioner till följd av antibiotika-resistenta bakterier nu utgör en ”väsentlig sjukdomsbörda för EU och EAA (Lichtenstein, Island och Norge)”, jämfört med andra infektionssjukdomar.

Det är med hjälp av data från 2015, från EU-länderna samt EAA, som studien genomförts. Problemen som antibiotika-resistenta bakterier har ökat sedan 2007, framgår av artikeln.

Inom EU/EAA dör 33 000 personer varje år efter att ha drabbats av infektioner från antibiotika-resistenta bakterier. Den uppskattade sjukdomsbördan är jämförbar med den som influensa, tuberkulos och HIV/aids utgör tillsammans.

Stor del av sjukdomsbördan extra besvärlig

Det är nu nödvändigt att få till strategier för att motverka och kontrollera antibiotika-resistenta, på såväl europeisk som globala nivå, skriver artikelförfattarna och forskarna bakom studien.

En stor andel, 39 procent, av den uppskattade totala sjukdomsbördan i EU/EAA bedöms vara orsakade av infektioner från synnerligen besvärliga bakterier. Det handlar om den typen av bakterier som är resistenta även mot de slags högeffektiva antibiotika som i regel används när alla andra alternativ är slut. Exempel på detta är de så kallade ”karbapanem” och ”kolistin”

Resultaten av ECDC-studien kommer att användas av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) för fortsatta bedömningar av vilka ekonomiska kostnader antibiotika-resistens för med sig.

*Läs mer om studien (länk till sajt på engelska): Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis