70 barn i Sverige är drabbade av allvarlig inflammation efter Covid-19

Tills idag har 70 barn insjuknat med hyperinflammation till följd av en covid-19 infektion i Sverige.

– Det här är svårt sjuka barn, alla måste få specialiserad inneliggande sjukvård och ungefär 15 till 20 barn har behövt intensivvård, men inget barn har dött i Sverige, säger Petter Brodin barnläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och immunolog vid Karolinska institutet.

Buksmärtor

De första symtomen brukar vara buksmärtor, illamående och hög feber och en del barn är förvirrade och långsamma i tanken. Ytterligare en grupp har hudutslag och röda ögon. En del drabbas av chock-tillstånd på grund av kraftigt försämrad hjärtfunktion och sjunkande blodtryck och sådana barn behöver intensivvård.

Typiskt är att det inflammatoriska tillståndet kommer en till två månader efter själva covid-19 infektionen som i sin tur kan ha varit så lindrig att barnen knappt märkt av den. I flera fall har endast en förälder haft symtom och sedan insjuknar barnen en till två månader senare.

Kartläggning

Petter Brodin har nu tillsammans med italienska forskare gjort den första kartläggningen av hur immunförsvaret beter sig hos barn som drabbas av detta allvarliga inflammationstillstånd efter covid-19 och har publicerat sina resultat i Cell.

De har jämfört blodprover från barn som drabbats av en annan liknande sjukdom som heter Kawasakis sjukdom, samt vuxna som drabbas av allvarlig inflammation under pågående covid-19.

– Vi kan se att det handlar om tre helt olika typer av inflammation. Detta, MIS-C som drabbar barnen är ett helt nytt inflammationstillstånd, säger Petter Brodin.

Inga riskfaktorer

Idag behandlas barnen med mycket höga doser kortison och biologiska läkemedel som hämmar specifika delar i immunsystemet och barnen tycks svara mycket bra på denna behandling. Nu vill man gå vidare och ta reda på varför en liten grupp barn blir så sjuka efter Covid-19. Än så länge känner man inte till några riskfaktorer.

– Vad vi vet nu så är majoriteten av barnen är helt friska innan de insjuknar i detta, säger Petter Brodin.

Sjukdomen kallas MIS-C som är en förkortning av: Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with COVID-19 (MIS-C).