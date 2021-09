Alkohol förskönas på Tiktok – därför är barn känsliga

”Jag vill uppmana föräldrar att söka på ‘#alcohol Tiktok’ och se om de är bekväma med innehållet som kommer upp, och som deras barn exponeras för”. Det skriver professorn Alex Russell i Journal of studies on alcohol and drugs. Tillsammans med sina kollegor vid University of Arkansas har han studerat videoappens innehåll.

Resultatet på deras forskning visade att nästan alla videoklipp på Tiktok som innehåller alkohol - inspirerar till att dricka alkohol.

Fokuserar på det positiva

Av de 100 mest tittade videoklippen med hashtaggen ”#alcohol” skildrade 98 av dem alkoholkonsumtion som något positivt. 40 av de alkoholpositiva klippen visade hur personer blandade olika drinkar. De resterande 60 videoklippen visade olika trick, danser och “trender” på Tiktok – som att häva i sig stora mängder alkohol på kort tid. Ofta syntes flera människor i bild. Dessa faktorer gör att alkoholen associeras med samhörighet och nöje

Negativa konsekvenser av drickande, som bakfylla och kroppsskador, visades i ett fåtal klipp. Då på ett skämtsamt sätt. De analyserade klippen hade nästan 300 miljarder visningar år 2020.

– Det är problematiskt att skoja bort de negativa konsekvenserna, i synnerlighet för unga. Det handlar ofta om lyteskomik – där någon är för onykter och gör något dumt som andra skrattar åt. På så sätt täcker man över allvaret och glömmer bort innebörden och de eventuella akuta skadorna, säger Johan Svensson som forskat på alkohol på sociala medier vid Stockholms universitet och CAN



Influerar tidigt och mer drickande

Exponering av alkohol ökar risken för att börja dricka tidigt i livet och för att dricka mer än vad man gjort om man inte exponerats. Eftersom en tredjedel av Tiktoks användare är minderåriga är det viktigt att vuxna är medvetna om vad videoklippen innehåller.

– Det är lätt för alkoholföretag att lägga in begränsningar i sina kanaler, men här är det privatpersoner som lägger ut saker. Generellt brukar man säga att barn mer känsliga för grupptryck. Med det sagt är inte vuxna immuna mot det, men enligt marknadsföringslagen ska barn och unga skyddas från den här typen av marknadsföring, säger Johan Svensson.

Lättillgängliga videos

I Tiktoks riktlinjer står att användare inte ska publicera videoklipp där minderåriga konsumerar, innehar eller misstänks ha konsumerat alkoholhaltiga drycker, droger eller tobak.

Men riktlinjerna efterlevs sällan, både på Tiktok och på andra sociala medier. Genom att söka på internet kunde man med lätthet hitta videos och titta på materialet utan att behöva verifiera sin ålder, skriver författarna till studien.

Studiens författare uppmanar bland annat till att folkhälso- och sjukvårdspersonal kan använda samma plattformar för att sprida kunskap om alkoholens hälsoskadliga effekter.