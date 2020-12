Så överlever arktiska ekorren åtta månader i ide

Den arktiska ekorren går i ide under vintern och sover i nästan åtta månader. Under den här tiden varken kissar eller äter de. Arktiska ekorrar andas endast en gång per minut när de är i ide. De ser nästan döda ut där de sover. Forskare har förundrats över hur de kan vakna upp efter så lång tid utan några större skador på kroppen.

Nu har forskare på University of Alaska Fairbanks upptäckt hur den arktiska ekorren bygger upp sig själv när den ligger i ide.

– Det här är otroligt intressant och en väldigt imponerande upptäckt, säger Ole Fröbert, professor på Universitetssjukhuset Örebro.

För att få energi att överleva under den långa dvalan bryter den arktiska ekorren ned vävnaden i kroppen. Restprodukten kväve produceras i samband med nedbrytningen. Kväve är giftigt i kroppen hos alla däggdjur.

Återvinner kväve för att bygga upp kroppen.

Forskarna upptäckte att ekorrarna återvinner kvävet till protein. Proteinet använder de sedan för att bygga upp kroppen på nytt. När de ligger i ide fortsätter på så sätt alla organ att fungera. Än så länge vet forskarna inte hur den här mekanismen fungerar.

Vi människor gör oss av med kväve genom njurarna, men människor med njursjukdomar kan inte bli av med det giftiga ämnet kväve. Istället går de på dialysbehandlingar, som renar blodet från giftet. Dialysbehandlingar är ofta livslånga, eller tills att de kan få en ny njure transplanterad.

- Kan man ta reda på hur den här processen går till och omvandla den till oss människor kan man hjälpa personer som är njursjuka, säger Ole Fröbert.