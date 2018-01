Det här kan avgöra hur lika enäggstvillingar blir

Enäggstvillingar kommer från ett enda befruktat ägg som delat sig och blivit två individer. De har därför en identisk uppsättning gener och alltså förutsättningarna för att utveckla samma genetiska egenskaper.

Enäggstvillingar är dock inte identiska till varken utseende eller personlighet. Det beror på att det i kroppen sker kemiska processer som avgör vilka gener som ska aktiveras och inte.

Överraskande upptäckt

Nu har forskare gjort en överraskande upptäckt. Det verkar vara så att ju längre tid det tar innan ägget delar på sig och börjar utvecklas till två individer, desto mer lika blir tvillingarna.

– Det tror vi beror på att fler genetiska aktiveringar hinner fastslås innan ägget delar på sig och utvecklas till två unika individer, säger genetikern Robert A. Waterland, vid US Department of Agriculture Children´s Nutrition Research Center och Baylor College of Medicine i USA, och en av forskarna bakom studien.

Omvärdering av tidigare studier

Enäggstvillingar som delar på sig tidigt utvecklar separata moderkakor medan de som delar på sig senare utvecklar en gemensam. Det kan bidra till att de blir mer lika varandra eftersom de utsätts för i princip samma miljöfaktorer, vilket kan påverka de kemiska processerna som aktiverar gener.

– Trots att över femhundra studier av tvillingar som behandlar det här området har publicerats, så har den här typen av likhet aldrig beskrivits. Jag tror att vår studie kommer leda till en omvärdering av flera årtiondens forskning kring tvillingar och ärftlighet, säger Robert A. Waterland.

Forskarna studerade en stor grupp enäggs- och tvåäggstvillingar för att komma fram till sina resultat. De tittade på en grupp gener som aktiveras eller stängs av kort efter befruktningen och i ett tidigt skede av embryots utveckling. Studien publiceras i tidskriften Genome Biology.