Forskning: Digerdöd fanns redan på stenåldern

Ett forskarlag vid tyska Max Planck-institutet för mänsklighetens historia har fått fram genmaterial från pestbakterien yersinia pestis ur skelett från människor som levde för 3.700 till 4.800 år sedan i det som i dag är Tyskland, Ryssland, Ungern, Kroatien, Estland, Lettland och Litauen. Och för ungefär 4.800 år sedan skedde en stark expansion av stäppnomader från dagens Ukraina och södra Ryssland till Centraleuropa.

Björn Olsen är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, och han är inte förvånad över resultaten. Han tror att bakterien funnits hos människan ända sedan vi blev bofasta, för ungefär 10.000 år sedan. Smittspridarna loppor och gnagare är ”människans eviga följeslagare”, säger han.

Var fjärde dog

Men det går inte att säga något om fruktansvärd dödlighet i farsoter så långt tillbaka i tiden.

– Om man fått in pest i ett bysamhälle har det sannolikt vållat enormt stor oro när plötsligt kanske var fjärde invånare dog. Folk började vandra därifrån, och det är också ett väldigt effektivt sätt att sprida pesten vidare, säger han.

Vi vet nu att den så kallade justinianska pesten som drabbade Mellanöstern och Europa på 500-talet vållades av samma bakterie. När digerdöden sedan kom i mitten på 1300-talet dog var tredje – på vissa ställen varannan – människa inom loppet av kanske bara något år.

Gårdar blev vildmark, människor drog runt i hopar och gisslade sig själva för att be om Guds förlåtelse. Karantän infördes, man fick inte komma in i en stad om man inte varit smittfri först under 40 dagar.

Lever kvar i dag

800 år mellan två pestvågor alltså, och någon immunitet fanns inte kvar. Bakteriens immunitet ärvs inte av barn, man kan bli sjuk igen, och det drabbade många när pesten återkom efter bara något årtionde.

I dagens värld lever bakterien yersinia pestis kvar, i subtropiska och tropiska områden. Madagaskar fick ett utbrott i augusti som pågick i flera veckor. Av över 2.000 smittade dog över 200, alltså 10 procent.

Men för Björn Olsen är det andra farsoter som är de stora hoten:

– Till exempel en helt ny virus-influensa som vi helt saknar immunitet mot. Och pandemin från antibiotika-resistensta bakterier är redan över oss och drabbar framför allt redan sjuka. Siffrorna är väldigt osäkra eftersom dödsorsaken ofta kan se ut att vara något annat, men man pratar om 10 miljoner, kanske 30 miljoner människor som dör av det här varje år. Vi har inte någon som helst bot.