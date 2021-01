Hårbehandling innehåller cancerframkallande ämne

Håruträtningsprodukter, såsom Brazilian blowout och Keratin, används av män och kvinnor för att göra håret rakt. 2011 varnade Läkemedelsverket om att vissa av dessa produkter frigör höga halter av den cancerframkallande gasen formaldehyd.

Nu visar en pågående arbetsmiljöundersökning att flera produkter fortfarande släpper ut formaldehyd.

Behandlingen går till så att en kräm sätts i håret innan det fönas och plattas. Vissa produkter frisätter formaldehyd när det värms upp.

Vilseledande förpackningar

Det kan vara svårt att veta om keratinprodukter är farliga eftersom det oftast inte står på produkten.

– Ett av stickproven jag gjorde på krämerna gav utslag direkt. Det stod ingenting om att produkten innehöll formaldehyd. Tvärtom stod det att det var en naturlig produkt som är skonsam för hud och hår, säger Evana Amir Taher, yrkeshygieniker vid centrum för arbets- och miljömedicin, som lett utredningen.

Evana Amir Taher har mätt formaldehydhalter i produkter och i luften hos tre frisörsalonger när de utfört keratinbehandlingar. Samtliga hade formaldehyd i luften, varav en hade värden som överskred det hygieniska gränsvärdet av Arbetsmiljöverket.

– De som använder giftiga produkter känner generellt inte till det, säger Evana Amir Taher.

Cancerframkallande allergen

2011 gjorde Läkemedelsverket en utredning av keratinbehandlingar och förbjöd produkter med mer än 0,2 procent formaldehyd. Förra året förbjöds formaldehyd i all kosmetika.

Ämnet är allergiframkallande och kan framkalla olika typer av cancer och leukemi när det andas in under längre tid. Vissa frisörer använder keratinprodukter flera gånger per dag.

Finns att köpa på nätet

Alma Björkman berättar att hon slutat på en tidigare arbetsplats som använt giftiga keratinprodukter importerade från Kina.

– Jag som har stark astma kände direkt att jag blev sjuk och till sist var jag tvungen att sluta. Chefer brukar inte bry sig inte eftersom de inte själva jobbar med dessa produkter, säger Alma Björkman.

Förbjudna hårprodukter säljs inte i Sverige men importeras och kan köpas på nätet.

Oreglerad e-handel

– Ett väldigt stort ansvar hamnar på konsumenten. När du ska handla något, oberoende om det är elektronik eller kosmetika behöver du själv ta reda på om hemsidan och produkten är pålitlig, säger Josefin Liljeteg, utredare vid Läkemedelsverket.

Lagstiftningen kring kosmetikaprodukter innebär att produkter först kontrolleras när de är på marknaden.

– Det är en vanlig uppfattning att kosmetika som säljs i Sverige och inom EU förhandsgodkänns av myndigheterna precis som läkemedel. De kontrolleras istället genom punktinsatser av oss när de redan är på marknaden.

– Formaldehyd används tyvärr fortfarande i många industrier, även utöver kosmetika. Det är flera hundratusen som utsätt för formaldehyd i sitt arbete, bara inom EU, säger Josefin Liljeteg.