Husdjur spelar viktig roll under pandemin

Positiv beröring är livsviktigt för hälsan. Hudkontakt utsöndrar en cocktail av må bra-hormoner som dopamin, serotonin och oxytocin. Dessutom minskar beröring stresshormonet kortisol.

Social distansering under pandemin gör nu att många saknar hudkontakt. Men en ny studie visar att husdjur kan kompensera för det till stor del.

– Relationen till djuren kan motverka de effekter som berövandet av hudkontakt medför under pandemin. När nästan halva befolkningen på jorden har djur, så kan de vara en av de största hälsoresurserna vi har nu under denna tid, säger Janette Young, forskare i medicin vid University of South Australia och författare till studien.

Husdjuren gav avslappning

Hon har gjort kvalitativa intervjuer med 32 husdjurägare. De hade hundar, katter, fåglar och reptiler, inklusive en krokodil. Hussarna och mattarna uppgav att djuren gav dem tröst, avslappning och en känsla av förtrolighet.

90 procent av deltagarna pekade på just hudkontakten som avgörande för att kunna känna dessa hälsoeffekter. Janette Young berättar att flera husdjursägare uppgav att de kände sig omhändertagna av djuren.

– Många kände att djuren bara “visste” när något inte stod rätt. Då gav de tröst genom att gosa eller bara sitta på dem.

En viktig aspekt som bidrog till husdjursägarnas välmående var att de upplevde att fanns en ömsesidighet i relationen med djuren. Det kunde handla om en fågels glada kvitter, en hunds blick som uttryckte “jag älskar dig” eller en ödla som stänger ögonen av välbehag, beskriver hon i studien.

– Genom hudkontakt blev djuren del i familjen och kanske blev de en del i deras, säger Janette Young.

Viktigt för svenskar

Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs Universitet tycker att studien är intressant och har specifikt relevans för Sverige eftersom vi har flest ensamhushåll i världen, samtidigt som vi inte känner oss mer ensamma än andra, berättar han.

– Det kanske beror på att många i ensamhushåll träffar andra, går på museum och gör en massa aktiviteter. Men nu under pandemin finns det en risk att ensamheten blivit större bland de ensamboende eftersom man inte kan behålla de kontakterna och närhet med vänner och bekanta, säger Ingmar Skoog.

Husdjur kan därför spela en viktig roll för de som bor ensamma, menar han.

Och att beröring med djur är så betydande för vårt välbefinnande kanske inte är så konstigt. Det kan finnas en evolutionär förklaring från långt tillbaka i tiden, berättar Ingmar Skoog.

– Beröring var ett sätt att hålla ihop gruppen. Att röra varandra är ett sätt att visa att man är vänner och är nära varandra. Har man inte fått beröring på lång tid då betyder det att man hamnat utanför, avslutar han.