Israels vaccindiplomati upprör palestinier  

Israel är världsledande i hur snabbt de har lyckats vaccinera sin befolkning – mer än hälften har fått sin första spruta. Nu meddelar regeringen att de kommer att skicka överblivna doser till sina allierade länder i världen, som Tjeckien, Honduras, Guatemala och Ungern, rapporterar New York Times.

Är ett uttryck för vaccindiplomati

Donationerna kan ses som ett uttryck för vaccindiplomati, där länder som har vaccin försöker belöna eller påverka de som har liten tillgång till vaccin.

Vaccinen som Israel har lovat till sina allierade får de utan villkor. Men vaccinen kan ses som gåvor till länder som har accepterat Israels suveränitet i Jerusalem, som både israeler och palestinier ser som sin huvudstad, skriver New York Times.

Men samtidigt som Israel skänker stora mängder doser till invånare på andra sidan jorden, får deras grannar som lever på de av Israel ockuperade områdena Gaza och Västbanken, inte lika generösa erbjudanden.

“Det är ett förtryckarsystem. Det säger mycket om regimen att de är villiga att skicka vaccinen över halva jorden, potentiellt för att få något i gengäld, och inte erbjuda vaccin till de miljoner palestinier som lever under israeliskt förtryck” säger Salem Barahmehm chef för Palestine Institute for Public Diplomacy till New York Times.

Anser att palestinska myndigheter får ordna sin egen sjukvård

Israel har lovat mer än dubbelt så många doser till länder utomlands som de har lovat till de fem miljoner palestinier som bor på Västbanken och Gaza. Regeringen menar att det är upp till palestinska myndigheter att organisera sin egen sjukvård. I nuläget har Israel gett 2000 vaccindoser till palestinska myndigheter och har lovat ytterligare 3000.

“För några veckor sedan var det fortfarande oklart om vi har tillräckligt vaccin för vårt eget folk, men nu när det verkar varar så, ska vi bara mer tillmötesgående med våra grannar. Viruset stannar inte vid gränsen, och vi har starka intressen av att palestinierna klarar av viruset”, säger Mark Regev, rådgivare till premiärminister Benjamin Netanyahu, till tidningen.

Läkare utan gränser kritisk till hantering

Men Läkare utan gränser menar att Israel systematiskt måste organisera ett vaccinationsprogram på de ockuperade områdena, istället för att sporadiskt skicka några tusen doser åt gånger. De hänvisar till Genevekonventionen som pekar på att de ockuperande stater måste upprätthålla hälsovård, även under pandemier. I mitten av mars var mindre än två procent av invånarna på Gaza och Västbanken vaccinerade, menar Läkare utan gränser.

“Vi är väldigt oroade över den sena och långsamma vaccineringen. Eftersom det finns så stor tillgång på vaccin så har nu Israel möjlighet att nå flockimmunitet. Ändå har de inga intentioner på att bidra till att förbättra vaccinationstakten i de palestinska territorierna”, skriver Ely Sok, chef för Läkare utan gränser på de palestinska områdena, på hemsidan.

Se Vetenskapens värld ”Vaccinen och mutationerna” på måndag den 26 april klockan 20.00 i SVT2 och på SVTPlay.