Musik skapar universella känslor

Musikens påverkan på oss människor har studerats tidigare. Den skapar känslor och associationer. Det går även att se att musik aktiverar hjärnans emotionella del.

I en ny studie från Berkeley University har forskare nu studerat på vilket sätt musik kan upplevas hos lyssnare och om dessa upplevelser är generella. Forskarna ville även se vilken påverkan kulturell tillhörighet kan ha i upplevelsen av vilka känslor som en särskild musik ger.

Både västerländsk och kinesisk musik

– Man har undersökt subjektiva upplevelser av musik på ett väldigt grundligt sätt med stora grupper av försökspersoner från både USA och Kina, berättar Fredrik Ullén, som själv forskar på frågor om musik och hjärnan på Karolinska institutet.

I den nya studien var det 2777 personer från både USA och Kina som fick lyssna på mer än 2000 olika musiklåtar. De valda musiksnuttarna var valda utifrån både modern och klassisk västerländsk, respektive traditionell kinesisk musik. Personerna fick sedan klassificera vilka känslor som de upplevde av musiken. De kunde även säga ifall de upplevde musiken som positiv eller negativ och ifall den hade hög eller låg energinivå.

Ger rika känsloupplevelser

– Resultaten är väldigt rika men ett huvudfynd är att man presenterar bevis för att musikaliska upplevelser är mycket rikare än vad man ofta tagit hänsyn till i tidigare studier. En vanlig approach är att skatta känsloresponser i ett tvådimensionellt diagram där axlarna motsvarar positiv eller negativ känsla, samt ”arousal” (energinivå), berättar Fredrik Ullén.

På så vis har mycket av forskningen hittills missat att kartlägga hur viss musik kan skapa mer precisa känsloeffekter, menar Fredrik Ullén.

Den nya forskningen visar att det finns åtminstone 13 oberoende dimensioner av musikaliska känsloupplevelser. Dimensionerna motsvarar ungefär adjektiv som forskarna på engelska namngett ”amusing” (roande), ”annoying” (irriterande), ”calm” (lugn), ”dreamy” (drömsk), ”erotic/desirous” (erotisk/lysten), ”scary/fearful,” (läskig) och ”triumphant/heroic” (triumferande/hjältemodig).

13 musikkänslor blandas

– Dessutom kan dessa olika grunddimensioner blandas i en viss musikupplevelse. Det handlar alltså inte om distinkta antingen/eller-kategorier. Så den nya forskningen visar att musikupplevelser är emotionellt otroligt mångfacetterade och nyanserade, förklarar Fredrik Ullén.

– På ett sätt kan jag väl tycka att det här är rätt självklart för alla musikälskare. Men det är ju snyggt att det visas vetenskapligt, säger Fredrik Ullén.

Studien är publicerad i journal Proceeding of the National Academy of Sciences.