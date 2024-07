Ny hiv-spruta ger totalt skydd – kostnaden en utmaning

Preliminära resultat presenterades tidigare i år, men nu har studien publicerats i tidskriften The New England Journal of Medicine.

”Viktigt resultat”

Det nya läkemedlet Sunleca (lenacapavir) har getts till unga kvinnor i Uganda och Sydafrika och visar på ett bra skydd mot att smittas med hiv.

Lenacapavir ges som injektion var sjätte månad och ingen av de 2 134 kvinnorna som behandlades med läkemedlet infekterades under studien. Däremot smittades 1,5 procent respektive 1,8 procent av dem som i stället behandlades med de dagliga tabletterna Truvada eller Descovy i samma studie.

– Resultatet är väldigt viktigt för möjligheten att i ett bredare perspektiv förebygga hiv i utvecklingsländer. Behandlingen såg också ut att sakna nämnvärda biverkningar, säger statsepidemiologen Magnus Gisslén.

Dyrt läkemedel

Men lenacapavir är ett mycket dyrt läkemedel. Två injektionstillfällen per år kostar totalt omkring 420 000 kronor. Sedan tillkommer en startbehandling med tabletter som kostar nästan 29 000 kronor.

– Kostnaden är en stor utmaning, men jag hoppas att priset kommer att kunna sänkas så att behandlingen kan erbjudas i delar av världen med hög förekomst av hiv, säger Magnus Gisslén.