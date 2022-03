Ny värmekälla upptäckt på Grönland: “Överträffar de tio mest kraftfulla vattenkraftverken på jorden”

– Det här är första gången man borrat hål en kilometer ner i isen på Grönland och kunnat observera den här mekanismen, säger Poul Christoffersen, professor i glaciologi vid universitetet i Cambridge i England, och en av forskarna bakom studien.

Det var när han och hans forskargrupp undersökte en stor glaciär på västra Grönland som man upptäckte en helt ny värmekälla som härstammar från is som smälter.

För när is smälter bildas nämligen smältvatten och på just den här glaciären ”faller” smältvattnet nedåt en hel kilometer i sprickor i isen, vilket nu visat sig vara en process som genererar värme.

Liknar största dammen

Enligt Poul Christoffersen går mekanismen att likställa med hur fallande vatten i kraftverk eller dammar genererar elektricitet.

Under sommaren och under perioder då smältningen är som störst kunde vattenkraften från glaciären på Grönland jämföras med den från världens största vattenkraftverk, De tre ravinernas damm i Kina.

Tio vattenkraftverk tillsammans

Om man i stället ser till hela Grönland, och förutsätter att samma sak sker på andra delar av isen, tror forskarna att kraften är ännu större.

– Just nu tror vi att den här mekanismen av basal smältning på Grönland överträffar de tio mest kraftfulla vattenkraftverken på jorden, tillsammans. Då även inkluderat De tre ravinernas damm, säger Poul Christoffersen.

Lika mycket smältning i botten

Basal smältning innebär att isen smälter från botten, alltså underifrån. Det är en effekt av den här nyupptäckta mekanismen tillsammans med andra redan kända processer.

Enligt studien smälter glaciären underifrån upp till hundra gånger mer än vad beräkningar utan den här faktorn visat. Det blir då ungefär lika mycket som smältningen på ytan.

”Stora upptäckter kommer hela tiden”

Upptäckten och studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Det är en väldigt intressant studie, som bidrar med ytterligare pusselbitar till de komplexa stora isarna. Studien visar tydligt att varje gång vi dyker ned på en plats så visar det sig att vi inte alls visste allt och att relativt stora upptäckter kommer hela tiden, säger Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.

Framtida havsnivåhöjningar kan förändras

Forskare världen över tror redan att det smältande grönländska istäcket är den största bidragande faktorn till de globala havsnivåhöjningarna.

Om forskare tar med den upptäckta mekanismen i beräkningarna när de försöker sig på att se in i framtiden, skulle det kunna ge en ännu större påverkan.

