Nya analyser om varför Ever Given fastnade i Suezkanalen

Det finns många orsaker till att Ever given gick på grund och blockerade Suezkanalen under sex dagar under våren 2021. Både kanalmyndigheten och skeppets ägare framhåller den hårda vinden och skeppets hastighet som orsaker till att skeppet gick på grund. Enligt skeppets ägare berodde fartökningen på lotsarnas instruktioner, medan kanalmyndigheten lägger skulden på skeppets kapten.

Bankeffekten viktig förklaring

Fartygsinspektören Francesco Morelli har studerat Ever givens färd genom Suezkanalen och jämfört den med det lika stora fartyget Cosco Galaxy som passerade kanalen precis innan, i samma blåst. I klippet ovan förklarar han bankeffekten – vilket enligt honom är en viktig anledning till att Ever given gick på grund.

– När ett fartyg som Ever Given befinner sig närmare den ena banken gör en hydrodynamisk effekt att det sugs närmare den banken. Fenomenet kallas bankeffekt och ökar med fartygets hastighet, säger Francesco Morelli.

