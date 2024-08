Reportern testar trenden – ser färg torka i fyra timmar

Fenomenet att ”rawdogga” ett flyg går ut på att undvika all stimulans under färden – inklusive mat och vatten – för att istället stirra på flygkartan. Med andra ord handlar dem om att ha väldigt tråkigt under en längre tid.

Studier visar att tristess kan vara dåligt för hälsan och kopplas till bland annat depression och missbruk. Samtidigt visar också forskning att perioder av att ha tråkigt kan leda till ökad kreativitet och innovation.

Forskaren: Kan uppstå negativa tankar

Dessutom kan tråkighet vara bra för att reflektera över obekväma saker som annars kan undvikas med stimulans.

Det säger Nanna Gillberg som forskar om sociala medier och digitala miljöers påverkan på människan vid Göteborgs universitet.

– Man kan komma i kontakt med tankar som man kanske inte tycker är så roliga. Samtidigt är det kanske tankar som behöver komma upp till ytan ibland, säger hon.

Se klippet: Det hände med SVT:s reporter efter fyra timmar av att se färg torka