Robotar kan förse oss med framtidens el

I Europa finns endast ett fåtal robotar som är aktiva inom energiförsörjning, varav en har sin bas på forskningsinstitutet Rise i Södertälje. Det är en gammal läkemedelsrobot från Astra Zeneca som skolat om och som nu fokuserar på att ta fram effektiva och miljövänliga solceller och batterier.

Per H. Svensson är professor i kemi vid Kungliga tekniska högskolan samt senior forskare på Rise. Han är en av dem som leder forskningsprojektet.

– När Astra Zeneca lades ner stod roboten utan jobb. Rise fick då möjligheten att köpa roboten och vi började då fundera på vad den kunde användas till. Det blev en spännande resa från läkemedel till solceller och batterier, berättar Per H. Svensson.

Nya planer för solceller

Det blir allt vanligare med solceller gjorda av material som har samma struktur som mineralet perovskit. Perovskit-solceller är enkla att tillverka och bra på att absorbera ljus. Men forskarteamet på Rise har andra planer.

– Problemet med traditionella perovskiter är att de kan vara giftiga, instabila och inte går att utveckla så mycket rent kemiskt. Därför tittar vi på solcellsmaterial med enklare strukturer för att hitta det mest miljövänliga och stabila alternativet. Det är många som jobbar med traditionella perovskiter men vi försöker gå åt ett annat håll, säger Per H. Svensson.

Forskarna tänker – roboten jobbar

Forskarna jobbar med olika färgämnen vid utvecklingen av nya solceller, eftersom färgämnen är bra på att absorbera solljus. Exempelvis kom forskarna på att ett blått färgämne skulle kunna fungera bra i en solcell.

Upptäckten publicerades i tidskriften The Journal of the American Chemical Society.

– Det börjar med en idé baserad på beräkningar eller laboratorieexperiment från en av oss forskare. Sedan får roboten ta över och sköta blandningen av ämnet och mäta hur bra det fungerar. Det är det som är så bra med roboten, att den kan testa många olika kombinationer som man själv inte hade vågat eller haft tid att göra i ett labb, förklarar Per H. Svensson.

Viktigt att kunna återvinna batterier

På batterifronten är en av utmaningarna att hitta effektiva elektrolyter som är miljövänliga och kan återvinnas. Forskarteamet håller för tillfället på att utforska möjligheten till vattenbaserade elektrolyter i litiumjonbatterier.

– Ersätter vi dagens organiska elektrolyter med vattenbaserade får vi mer miljövänliga batterier som blir säkrare och enklare att återvinna. Det kan vara viktigt i användningen av elbilsbatterier, för kan man inte återvinna bilbatterierna på ett rimligt sätt är det en miljömässig nitlott, säger Per H. Svensson.

Fler robotar framöver

Per H. Svensson tror att vi kommer ha stor nytta av robotar kombinerat med artificiell intelligens för att hitta material till elförsörjningen i framtiden.

– Det finns ett mycket stort behov av robotar som kan titta på flera olika materialtyper. Vi har själva planer på att utveckla ett nytt robotsystem som är anpassat för batterier. Vi ser en fantastisk möjlighet med hjälp av samarbetspartners att göra det just här i Sverige, avslutar han.

Spela klippet för att se hur roboten jobbar.