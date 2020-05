Så mycket smartare blir du av träning

Försökspersonerna i Ignitestudien (Investigating Gains in Neurocognition in an Intervention Trial of Exercise) ska gå antingen 30 minuter eller 45 minuter fem dagar I veckan och jämföras med personer som stretchar under motsvarande tid. Forskarna mäter deras förmåga att klara av kognitiva tester, undersöker hjärnan med magnetkamera och tittar närmare på konditionen för att se hur träningsmängden påverkar både kroppslig hälsa och hjärnans kapacitet. 639 personer mellan 65 och 85 år kommer att ha deltagit i studien innan den avslutas.