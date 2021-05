Sportfisket har exploderat under pandemin

Under pandemin har sportfisket slagit nya rekord. Sedan mars 2020 har antalet digitala fiskekort hos iFiske som är störst i Sverige ökat med 80 procent enligt grundaren Kjell Ideskär. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund ser samma trend i ökat antal sålda fiskekort och medlemstillströmning och ökningen fortsätter även denna vår enligt kommunikationschefen Andreas Ollinen.

Max tre gäddor per dag

Samtidigt är en del svenska fiskebestånd pressade. Till exempel har både gädda och abborre minskat under senare år i Östersjön. Idag får man fånga högst tre gäddor per dygn i Östersjön som sportfiskare. Men om man släpper tillbaka gäddor man lyckas kroka finns inga begränsningar. Därför har metoden med så kallad catch and release-fiske blivit populär.

Sju av tio fiskar slängs tillbaka i havet

När fisken nappat så lossas kroken ur munnen och sen tas ibland fisken upp i båten för att fotograferas som en trofé, innan den får simma iväg för att kunna reproducera sig och fångas igen. Återsläppsfisket har ökat från nära noll i slutet av 1980-talet till att numer 70 procent släpps tillbaka igen i havet istället för att plockas upp som matfisk, visar en opublicerad studie av Petter Tibblin vid Linnéuniversitetet som forskar om catch and release-fiske.

– Generellt så brukar det fungera ganska bra och det är ett viktigt förvaltningsverktyg, för alternativet är ju att slå ihjäl alla fiskar eller inte fiska alls, anser Petter Tibblin.

Forskarkritik mot catch and release-fiske

– När man fångar fisk för mat så kan fördelen för människorna uppväga fiskens lidande, men det finns en hel del studier som visar att en ganska hög dödlighet efter catch and release, säger Lynne Sneddon som är fiskfysiolog vid Göteborgs universitet.

Beroende på art och tid på året kan dödligheten för fiskar som släpps efter catch and release ligga mellan några få procent upp till över 30 procent. Vetenskapliga studier visar att fiskar kan känna smärta. Däremot är forskarna oeniga om fiskar lider på samma sätt av smärtan som däggdjur. Att sätta krokar i djur på land, hala in dem, fotografera dem och sedan släppa dem är en orimlig tanke för de flesta. Men vildfångad fisk omfattas varken av djurskyddslag eller jaktlagstiftning.

– Vi leker med en annan varelse bara för att vi tycker det är roligt. Ska du lyfta upp fisken, då har du alltid den risken att du skadar hud och slemskikt. Plus att du kommer upp i luften där gälarna inte fungerar längre, säger Svante Winberg som är professor i fysiologi vid Uppsala universitet.

Se mer i Vetenskapens värld om Fiskarnas universum måndag 17 maj kl 20.00 i SVT2 och svtplay.