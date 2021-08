Träning där hjärnan jobbar kan boosta psykiskt välmående

– Träning frisätter en rad kemikalier i våra kroppar, säger den brittiske träningsfysiologen Damian Bailey.

Men under och efter träning påverkas också hjärnan i hög grad. Fysisk träning har visats minska risken för exempelvis ångest och depression.

Blodflödet i hjärnan påverkas

Anledningen till att fysisk träning gynnar vårt psykiska välmående anses också höra samman med det ökade blodflöde till vissa delar av hjärnan som träningen orsakar. Men frågan är om det spelar roll vilken träning vi ägnar oss åt. Är dans och badminton lika effektivt som cykling?

Damian Bailey är professor vid University of South Wales, och hans forskargrupp undersöker just hur de kan påverka blodflödet i hjärnans olika delar genom att testa olika typer av intellektuell stimulans under träning.

Poddlyssning påverkar

I en ny dokumentärfilm får den tidigare fotbollsspelaren i Arsenal – Alex Scott – utsättas för Damian Baileys tester. Redan vid vanlig motionscykling ökar blodflödet till hennes hjärnas viktiga bakre delar med 63 procent.

Men när Alex Scott motionscyklar intensivt och samtidigt utsätts för intellektuell stimulans blir effekten på hjärnans blodflöde ännu tydligare.

Att kombinera fysisk träning med intellektuell stimulans är en extra bra boost för det psykiska välmåendet, enligt Bailey:

– Dans, klättring eller att lyssna på en podd – allt som utmanar hjärnan samtidigt som du tränar är bra för hjärnan.

I Vetenskapens världs film ”Boosta ditt psykiska välmående” kan du se mer om hur vi kan påverka vårt psykiska mående. På SVT Play redan nu eller i SVT2 den 23/8.